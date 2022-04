Goth weddings 4 all

Will the sad bearded men still reign supreme? All signs point to yes. But maybe tonight’s sacrifices will surprise us.

Allen Stone (Washington)

Alexis Cunningham (West Virginia)

Bri Steves (Pennsylvania)

Bronson Varde (Hawaii)

Jared Lee (Massachusetts)

Las Marias (Arizona)

MARi (New Hampshire)

NËITHER (Washington, D.C.)

Savannah Keyes (Utah)

Stela Cole (Georgia)

The Crystal Method (Nevada)

Please Venmo me money and I will call my bookie.

