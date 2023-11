Dicentra (Birth)Day Thread

It’s my birthday! Enjoy some of the many fabulous varieties of Dicentra:

Dicentra formosa , Pacific Bleeding Heart

Peter Stevens, CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0, via Wikimedia Commons

Dicentra uniflora , Steer’s Head

Tom Hilton, CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0, via Wikimedia Commons

Dicentra cucullaria , Dutchman’s Breeches

Andrew C, CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0, via Wikimedia Commons

Dicentra scandens , Climbing Bleeding Heart

Tubifex, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

Dicentra peregrina , Komakusa

Akiyoshi’s Room, Public domain, via Wikimedia Commons

Dicentra spectabilis , Common Bleeding Heart (it me!)

Wuzur, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

Also, I have just learned that there’s this:

I hope you all have a spectacular day!

