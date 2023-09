Weekend Box Office Totals For September 15th – 17th

The weekend totals for September 15th through September 17th, 2023 estimates are in:

1.) A Haunting in Venice (Dis) 3,305 Fri $5.5M, 3-day $14M-$15M/Wk 1

2) The Nun 2 (NL) 3,743 theaters (+15), Fri $4.4M (-66%) 3-day $14.6M (-55%) Total $56.3M/Wk 2

3.) Equalizer 3 (Sony) 3,528 (-437) theaters Fri $2.1M (-38%) 3-day $7.3M (-39%), Total: $73.8M /Wk 3

4.) My Big Fat Greek Wedding 3 (Uni) 3,678 (+28) theaters Fri $1.39M (-62%) 3-day $4.6M (-54%) Total $18.4M/Wk 2

5.) Barbie (WB) 3,012 (-269) theaters, Fri $1M (-30%) 3-day $3.6M (-37%) Total $625.7M/Wk 9

6.) Blue Beetle 2,386 (-400) theaters, Fri $575K (-32%) 3-day $2.5M (-34%), Total $67.3M/Wk 5

7.) Jawan (Yash Raj) 800 theaters, Fri $710K (-61%) 3-day $2.45M (-60%), Total $12.1M/Wk 2

8.) Gran Turismo (Sony) 2,202 (-563) theaters, Fri $620K (-32%) 3-day $2.35M (-33%) total $39.4M/Total Wk 4

9.) Oppenheimer (Uni) 1,799 (-292) theaters Fri $570K (-30%) 3-day $2.2M (-29%)/Total $318.7M/Wk 9

10.) Teenage Mutanta Ninja Turtles…(Par) 2,066 (-434) theaters Fri $440K (-23%) 3-day $2.15M (-23%) Total $114.2M/Wk 7

[Source: Deadline]

