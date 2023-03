John Wick: Chapter 4 Storms The Box Office Competition

The weekend totals for March 24th through the 26th 2023 estimates are in.

1.) John Wick: Chapter 4 (LG) 3,855 theaters, Fri $29.4M, Sat $25.8M Sun $18.2M 3-day $73.5M/Wk 1

2.) Shazam! Fury of the Gods (WB) 4,071 theaters, Fri $2.37M (-80%), Sat $4.3M Sun $3M 3-day $9.7M (-68%), Total $46.3M/ Wk 2

3.) Scream VI (Par) 3,355 theaters (-321), Fri $2.46M (-53%) Sat $3.6M Sun $2.29M 3-day $8.4M (-52%), Total $89.9M/Wk 3

4.) Creed III (MGM) 3,207 theaters (-270), Fri $2.279M (-48%) Sat $3.7M Sun $2.3M 3-day $8.36M (-46%), Total $140.88M/Wk 4

5.) 65 (Sony) 2,786 (-619) theaters, Fri $865K (-45%), Sat $1.4M Sun $950K 3-day $3.25M (-44%), Total $27.8M/Wk 3

6.) Ant-man and the Wasp Quantumania (Dis) 1,915 (-735) theaters, Fri $609k (-48%) Sat $1.1M Sun $691K 3-day $2.42M (-42%), Total $209.8M/Wk 6

7.) Cocaine Bear (Uni) 2,207 (-480) theaters, Fri $600k (-45%) Sat $930K Sun $560K 3-day $2.09M (-47%)/Total $62.1M/Wk 5

8.) Jesus Revolution (LG) 1,964 theaters (-390), Fri $547K (-43%) Sat $810K Sun $643K 3-day $2M (-43%)/Total $49M/ Wk 5

9.) Champions (Foc) 1,917 (-1,122) theaters, Fri $420K (-52%) Sat $690k Sun $430K 3-day $1.54M (-50%)/Total $13.5M/Wk 3

10.) Avatar: The Way of Water (Dis) 935 theaters (-255), Fri $316K (-39%) Sat $636K Sun $448K 3-day $1.4M (-33%)Total $680.4M /Wk 15

via Deadline

